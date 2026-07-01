Lucrările la Linia Electrică Aeriană 400 kV Vulcănești–Chișinău au fost finalizate

Lucrările de construcție la Linia Electrică Aeriană 400 kV Vulcănești–Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, Linia independenței energetice intrând în etapa finală de testare înainte de punerea în exploatare comercială.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat astăzi, 1 iulie, o nouă vizită de lucru la Stația Electrică Chișinău pentru a verifica personal stadiul lucrărilor și desfășurarea testelor tehnice.

„Am promis că Linia Electrică Vulcănești–Chișinău va fi gata până la sfârșitul lunii iunie, iar astăzi putem spune că toate lucrările au fost finalizate. Urmează cea mai importantă etapă, testarea și punerea în funcțiune în condiții de maximă siguranță a întregii infrastructuri”, a declarat ministrul Dorin Junghietu.

Săptămâna trecută au început testările echipamentelor și instalațiilor din Stația Electrică Chișinău, etapă indispensabilă înainte de punerea în funcțiune a obiectivului. În același timp, pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău au fost inspectați și testați toți pilonii și toate deschiderile, rezultatele confirmând buna execuție a lucrărilor.

Menționăm că la Stația Electrică Vulcănești, testările au fost deja finalizate, iar la sfârșitul acestei săptămâni, așa cum s-a solicitat părții române și celei ucrainene, urmează o nouă etapă tehnică importantă, punerea sub tensiune a noii celule de 400 kV, ca măsură pregătitoare pentru testările complexe ale întregii infrastructuri.

„Aceste operațiuni sunt coordonate împreună cu operatorii sistemelor de transport a energiei electrice din țările vecine, pentru a asigura desfășurarea lor în condiții de maximă siguranță. Procesul include sincronizarea operațiunilor de exploatare, confirmarea regimurilor de funcționare ale Sistemului Electroenergetic Național, validarea măsurilor de siguranță și stabilirea secvențelor operaționale necesare punerii sub tensiune a noii infrastructuri de transport”, au precizat autoritățile.

Conform graficului asumat de antreprenori, exploatarea comercială a Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău este planificată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea tuturor testelor și procedurilor de recepție.

Linia Electrică Aeriană 400 kV Vulcănești – Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție în infrastructura de transport al energiei electrice din Republica Moldova din ultimele decenii. Potrivit Ministerului Energiei, odată pusă în funcțiune, aceasta va putea transporta peste 50% din consumul de energie electrică al țării și va permite importul energiei din România și din piața europeană fără tranzitarea nodului energetic de la MGRES din regiunea transnistreană, consolidând astfel securitatea energetică și independența Republicii Moldova.