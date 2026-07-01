Canicula continuă în Moldova: Cod Galben în cea mai mare parte a țării

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare meteorologică de Cod Galben de caniculă.

Alerta este valabilă pentru ziua de joi, 2 iulie.

Astfel, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+34°C.

„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, notează AMM.

În perioadele de caniculă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și a activităților în aer liber în orele amiezii, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate.