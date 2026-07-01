Renato Usatîi: După cinci ani de guvernare, Maia Sandu anunță reforme care trebuiau făcute din prima zi. Președintele Partidului Nostru admite organizarea alegerilor parlamentare anticipate

Discursul șefei statului seamănă mai degrabă cu cel al unui candidat din opoziție, decât cu al unui lider care se află de cinci ani la conducerea țării. La această concluzie a ajuns președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, după ce Maia Sandu a ținut o conferință de presă despre scandalurile din ultimele zile, în care sunt implicate inclusiv verișoarele președintei.



Potrivit lui Renato Usatîi, măsurile anunțate de Maia Sandu privind verificarea întreprinderilor de stat, schimbarea modului de numire a conducătorilor instituțiilor, revizuirea consiliilor de administrație, publicarea rapoartelor financiare și combaterea abuzurilor ridică o întrebare firească: de ce aceste acțiuni nu au fost realizate în ultimii cinci ani, perioadă în care actuala guvernare a deținut toate pârghiile puterii.



Liderul Partidului Nostru a subliniat că PAS și Maia Sandu au beneficiat de majoritate parlamentară, au format Guvernul și au controlat numirile în instituțiile-cheie ale statului, motiv pentru care responsabilitatea pentru situația actuală le aparține în totalitate.



„Problema nu este că, în sfârșit, au fost recunoscute greșelile. Problema este că după cinci ani de guvernare ni se prezintă drept soluții exact lucrurile care trebuiau făcute încă din prima zi”, a declarat Renato Usatîi într-o postare publică.



În opinia sa, dacă președinta consideră că sistemul a fost compromis de persoanele promovate de actuala putere, atunci aceasta ar trebui să fie interesată de organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Renato Usatîi a amintit și despre propunerea sa anterioară privind formarea unui Guvern alcătuit din reprezentanții mai multor partide.



„Dacă Guvernul ar fi fost format din reprezentanți ai mai multor forțe politice, niciun partid nu ar fi putut controla singur toate instituțiile statului și toate numirile în funcțiile-cheie. Controlul reciproc între partide ar fi făcut mult mai dificilă apariția unor asemenea situații și ar fi redus riscul ca anumite persoane să se simtă intangibile doar pentru că au fost numite de aceeași putere politică”.



Renato Usatîi consideră că Republica Moldova are nevoie de instituții funcționale permanent, nu doar în perioadele marcate de scandaluri publice. El a accentuat că încrederea cetățenilor poate fi recâștigată doar prin rezultate concrete, asumarea responsabilității și prin votul oamenilor. În acest context, liderul Partidului Nostru a reiterat necesitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate, afirmând că acestea ar reprezenta atât o oportunitate pentru schimbarea puterii, cât și o posibilitate pentru actuala guvernare de a se delimita de persoanele care au compromis instituțiile statului.



„Am putea ajunge într-o situație unică, în care atât opoziția, cât și actuala guvernare ar avea același interes: organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Pentru opoziție, acestea reprezintă șansa de a schimba puterea. Pentru actuala guvernare, pot reprezenta singura posibilitate de a se delimita de oamenii care au compromis instituțiile statului și au afectat încrederea cetățenilor”, spune Renato Usatîi.



Responsabilitatea începe acolo unde se termină explicațiile, a conchis el.

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