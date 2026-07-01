Canicula deformează drumul Chișinău–Bălți: Un șofer a fost aruncat de pe drum

Un accident rutier s-a produs pe traseul Chișinău–Bălți, în zona cunoscută drept „betoncă”, după ce o dală de beton s-au ridicat din cauza temperaturilor extreme, punând în pericol siguranța circulației.

Imaginile și mărturiile au fost publicate pe rețelele sociale de un bărbat care susține că a observat la timp denivelarea periculoasă și a încercat să avertizeze ceilalți participanți la trafic.

„Pe drum am văzut o astfel de denivelare. Am început să-i dau semnale cu farurile, dar n-am mai reușit. Îi făceam semne, dar omul a crezut că este Poliția rutieră mai în față”, a relatat acesta.

Potrivit martorului, șoferul nu a redus viteza și a lovit porțiunea de drum deformată, după care a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe carosabil.

„Și a ieșit de pe traseu. N-am reușit să-l avertizez la timp. Doamne… e grav. Dacă ai fi văzut cum a sărit mașina, e groaznic”, a mai spus bărbatul.

Acesta susține că, împreună cu familia sa, a chemat ambulanța imediat după accident.

„Uite omul, a fost aruncat de pe drum și a căzut. Am chemat ambulanța, de acum să se ocupe ei mai departe”, a declarat martorul.

Ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Oxana Todiriță, a declarat că accidentul s-a produs 30 iunie, iar nimeni nu a avut de suferit.

În acest context, Administrația Națională a Drumurilor a anunțat că a intensificat patrularea și monitorizarea drumurilor naționale prin intermediul unităților teritoriale ale S.A. Drumuri, în special pe sectoarele considerate vulnerabile.

Totodată, echipele de intervenție sunt mobilizate pentru semnalizarea și remedierea rapidă a porțiunilor afectate.