Rusia a ajuns să importe benzină după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Kremlinul confirmă negocierile

Rusia analizează posibilitatea de a importa benzină din alte state, în încercarea de a acoperi deficitul de combustibil apărut după seria de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice. Informația a fost confirmată oficial de Kremlin, care admite că sunt purtate negocieri cu mai multe țări.

Decizia vine într-un moment delicat pentru piața internă a carburanților din Rusia, unde autoritățile încearcă să stabilizeze aprovizionarea după loviturile repetate lansate de Ucraina asupra unor obiective energetice. În unele regiuni au fost deja introduse măsuri de raționalizare a combustibilului.

Kremlinul confirmă negocierile

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că autoritățile ruse poartă discuții pentru achiziționarea de benzină din străinătate.

„Discuțiile sunt în desfășurare”, a afirmat oficialul în cadrul briefingului zilnic susținut la Moscova.

Peskov nu a precizat ce state participă la negocieri.

„Dacă se vor putea încheia acorduri la prețuri acceptabile, atunci importurile vor merge mai departe”, a adăugat reprezentantul Kremlinului, citat de Moscow Times.

Kazahstanul, printre variantele luate în calcul

Săptămâna trecută, Reuters a relatat, citând surse din industrie, că Rusia discută posibilitatea importării a aproximativ 50.000 de tone metrice de benzină de tip AI-92 din Kazahstan.

La momentul respectiv, ministrul Energiei din Kazahstan a declarat însă că Moscova nu transmisese o solicitare oficială către autoritățile de la Astana pentru astfel de livrări.

Vladimir Putin recunoaște că există un deficit de combustibil

În weekend, președintele rus Vladimir Putin a admis că țara se confruntă cu un deficit de carburanți, pe fondul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Liderul de la Kremlin a declarat că rezervele totale de benzină ale Rusiei sunt în prezent de aproximativ 1,7 milioane de tone metrice.

Potrivit acestuia, nivelul stocurilor este cu 4% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Atacurile asupra infrastructurii energetice au pus presiune pe piața internă

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și altor obiective din infrastructura energetică rusă.

Aceste lovituri au afectat capacitatea de producție și distribuție a combustibilului, determinând autoritățile ruse să adopte măsuri pentru stabilizarea pieței interne și să caute surse externe de aprovizionare cu benzină.