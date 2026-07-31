Exod la Moscova. Rușii părăsesc țara de teama lui Putin

Teama că autoritățile ruse ar putea anunța o nouă mobilizare militară provoacă un nou val de plecări din Rusia. Tot mai mulți cetățeni ruși caută variante pentru a părăsi țara, iar una dintre principalele destinații este Armenia, unde cererea pentru locuințe a crescut spectaculos.

Cea mai căutată țară de către imigranții ruși

Situația amintește de începutul războiului în Ucraina, când sute de mii de ruși au încercat să plece peste graniță. Acum, pe fondul zvonurilor despre o posibilă nouă chemare în armată, mulți oameni își caută din nou o cale de ieșire.

În capitala Armeniei, Erevan, agențiile imobiliare spun că au fost luate cu asalt de solicitări venite din partea rușilor. Familii cu copii, persoane singure și oameni care se pregătesc să plece din Rusia caută apartamente, iar această cerere uriașă a dus la creșterea prețurilor chiriilor cu aproximativ 30% în doar trei luni.

„Am venit aici în urmă cu două săptămâni și am găsit o casă abia ieri, pentru că prețurile sunt poate de trei ori mai mari decât erau înainte.

De fapt, asta e a doua oară când vin în Armenia, dar de data asta am venit aici și nu a fost așa ușor să găsim un loc în care să stăm.

Noi am evadat, aș putea spune, având în vedere situația politică. Aici în Armenia, oamenii au fost foarte primitori cu mine, nu m-am așteptat deloc la asta.”, zic rușii.

Armenia este una dintre destinațiile preferate deoarece cetățenii ruși pot intra relativ ușor în această țară și își pot organiza mai simplu șederea. După mobilizarea din 2022, zeci de mii de ruși au rămas în Armenia după ce au fugit de posibilitatea de a fi trimiși pe front.