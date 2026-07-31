Deputat Serghei Ivanov propune amânarea taxelor pentru importatorii de motorină

Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov propune amânarea plății TVA și a accizei pentru companiile care importă motorină, astfel încât acestea să poată cumpăra cantități mai mari și să formeze stocuri în Republica Moldova. Inițiativa vine în contextul riscului de perturbare a aprovizionării cu motorină și al instituirii stării de alertă în sectorul energetic.

Președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industria alimentară susține că problema actuală nu ține doar de prețul motorinei, ci și de disponibilitatea acesteia pe piață.

Potrivit lui Ivanov, Guvernul trebuie să profite de perioada în care importurile de motorină din România sunt posibile și să utilizeze eficient resursele financiare disponibile pentru constituirea unor stocuri cât mai mari.

Deputatul i-a propus prim-ministrului Vasile Tofan să convoace de urgență importatorii de motorină și să analizeze posibilitatea amânării achitării TVA și a accizei.

„O soluție foarte bună ar fi ca agenții economici care importă motorină să nu achite TVA și acciza la import, ci în momentul în care facturează produsul către agricultori și alți consumatori. Astfel, companiile ar avea cu aproximativ 22–23% mai multe lichidități pentru a cumpăra volume suplimentare de motorină și a crea stocuri în țară”, a declarat Serghei Ivanov.

Parlamentarul a menționat că mai multe state din regiune au intervenit deja prin măsuri fiscale pentru a susține piața carburanților. Acesta consideră că Republica Moldova trebuie să acționeze rapid, întrucât nu se cunoaște cât timp vor putea continua importurile din România în condițiile actuale.

„Nu știm cât timp România va mai oferi această facilitate de import. De aceea, trebuie să profităm acum și să aducem în țară cât mai multă motorină”, a spus deputatul.

Ivanov și-a exprimat speranța că premierul va examina propunerea și va adopta măsuri urgente pentru consolidarea stocurilor de carburanți.

Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic din cauza riscului de perturbare a aprovizionării cu motorină, pe fondul evoluțiilor de pe piața regională. Autoritățile au avertizat că problemele logistice din regiune și creșterea cererii în timpul campaniei agricole ar putea afecta disponibilitatea carburanților.