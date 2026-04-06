Lumina Sfântă va ajunge în R. Moldova: Soluția, găsită de Mitropolia Basarabiei

Lumina Sfântă va ajunge și în acest an în Republica Moldova, în Sâmbăta Mare, în pofida restricțiilor de zbor anunțate de autoritățile israeliene. Mitropolia Basarabiei anunță că Focul Haric va fi adus pe cale terestră, în timp ce Mitropolia Moldovei nu a luat încă o decizie finală.

Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au precizat că Lumina Sfântă va fi adusă prin România, pe ruta Iași–Chișinău, după ce aeronava care transportă Focul Haric din Israel va ateriza la Iași, pe un culoar special de zbor agreat cu autoritățile române.

„Conform tradiției îndătinate de aici din teritoriu și anul acesta vom aduce pentru credincioșii care așteaptă sărbătoarea Învierii Domnului Focul Haric. Ea va fi adusă pe cale terestră anul acesta de la Iași, acolo unde va ateriza aeronava, urmând a fi împărțit credincioșilor și comunităților din mitropolii”, a declarat Gabriel Andrei Gherasă, vicar administrativ al Mitropoliei Basarabiei.

La rândul său, reprezentantul Patriarhia Română la Ierusalim a confirmat că aducerea Luminii Sfinte în România va avea loc în condiții speciale.

„Am pregătit și noi anul acesta, chiar dacă mult mai greu decât în alți ani, venirea Sfintei Lumini în România, prin acest culoar special prin care se va zbura în Sâmbăta Mare de pe aeroportul Ben Gurion, din Tel Aviv”, a spus Ioan Meiu.

În același timp, Mitropolia Moldovei susține că își dorește să continue tradiția aducerii Luminii Sfinte la Chișinău, însă așteaptă încă autorizațiile necesare din partea autorităților israeliene.

„Delegația este pregătită, doar că nu suntem siguri că va și pleca. Mâine vom veni cu un comunicat în acest sens. Dacă vom avea autorizarea pentru acest coridor, vom comunica”, a menționat episcopul de Orhei, Siluan.

În acest an, ceremonia de la Biserica Sfântului Mormânt se va desfășura cu restricții severe, din cauza situației de securitate din regiune. Doar Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, însoțit de un număr restrâns de slujitori, va avea acces în Sfântul Mormânt.

De asemenea, mai multe procesiuni tradiționale au fost anulate, inclusiv procesiunile de Florii, ritualul spălării picioarelor din Joia Mare și Drumul Crucii din Vinerea Mare.

Focul Haric, considerat de creștinii ortodocși o minune care se săvârșește anual la Ierusalim, va fi distribuit în bisericile din România și Republica Moldova în noaptea de Înviere.