Taxe de până la 5.000 de lei pentru înmormântări: Localnicii din Cosăuți, revoltați

Taxele percepute pentru înmormântări au stârnit nemulțumirea locuitorilor din Cosăuți. Oamenii susțin că, pentru serviciile religioase, li s-ar fi cerut sume ce variază între 4.000 și 5.000 de lei. De cealaltă parte, preotul din localitate respinge acuzațiile și afirmă că nu există tarife fixe, iar contribuțiile sunt benevole.

O femeie din sat, care și-a pierdut soțul în urmă cu trei ani, spune că familia sa ar fi plătit peste 4.000 de lei pentru ceremonia de înmormântare.

„Băieții au răspuns de tot… nici nu știam cât au plătit. Mai târziu am aflat că au dat peste 4.000 de lei. Nici nu voia băiatul să-mi spună, ca să nu mă afecteze și mai mult”, a povestit aceasta.

Și alți localnici spun că au auzit despre sume similare și consideră că acestea sunt exagerate, mai ales în raport cu veniturile oamenilor din mediul rural.„În alte sate e 700–1.000 de lei. 5.000 e mult”, spune un sătean.

„Pentru mine e scump. Nu mă ajunge buzunarul”, afirmă altul.

„Am auzit că preotul cere atât, dar lumea dă… însă e foarte mult”, susține un alt locuitor.Primarul localității recunoaște existența nemulțumirilor și spune că a încercat să medieze situația, însă competențele sale sunt limitate.

„Am avut o întâlnire cu preotul și locuitorii. Trebuie să ajungem la un numitor comun. Nu-i posibil ca o înmormântare să coste 4.000–5.000 de lei. Oamenii își pierd încrederea”, a declarat edilul.La rândul său, preotul din sat, Mihai Palanciuc, neagă că ar exista taxe impuse și afirmă că sumele oferite de credincioși sunt donații.

„Taxă la biserică nu există. Este o binefacere, oamenii dau cât pot. Nu există un tarif oficial”, a spus acesta. El a mai adăugat că deciziile privind contribuțiile sunt discutate în cadrul consiliului bisericesc și că există situații diferite de la caz la caz. Subiectul a fost discutat și în cadrul unei ședințe locale, însă până în prezent nu a fost identificată o soluție care să mulțumească ambele părți.