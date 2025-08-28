Macron, plimbat prin Chișinău cu o mașină înmatriculată în România. Maia Sandu ar fi cerut paza specială din România – SURSE

Emmanuel Macron ar fi fost transportat, în timpul întâlnirii pe care a avut-o la Chișinău cu Maia Sandu, Friedrich Merz și Donald Tusk, inclusiv într-o mașină de protocol din România, relatează Gândul.info. Potrivit acestora, președintele francez a plecat de la Aeroportul Internațional Chișinău de un autoturism de protocol cu număr de înmatriculare din Republica Moldova și a ajuns la sediul președinției într-unul cu număr românesc.

Liderul de la Élysée a fost întâmpinat pe Aeroportul Internațional Chișinău de către ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. La scara avionului, pe Macron îl aștepta un automobil de lux, un Mercedes-Benz model S-Class 350 d 4MATIC, potrivit presei locale.

Coloana de 15 mașini s-a îndreptat spre Palatul Prezidențial din Chișinău, însă aici Macron a coborât dintr-un autoturism înmatriculat în România – B 171 NCR. Oprit în fața covorului roșu, din acesta a coborât președintele Franței.

Publicația citată a solicitat lămuriri Administrației Prezidențiale de la Chișinău. La precedenta sa vizită în capitala Republicii Moldova, liderul francez s-a deplasat cu o mașină înmatriculată în Moldova.