Vremea: Cer noros și ninsoare ușoară

Astăzi, vremea în Republica Moldova este caracterizată de cer predominant noros, cu intervale de ninsoare ușoară, iar condițiile atmosferice se mențin stabile pe parcursul zilei.

În Chișinău, temperatura va fluctua între -1°C și 1.3°C. Dimineața începe cu valori negative și un risc redus de precipitații. Ninsoarea ușoară este așteptată în jurul orei 7 dimineața, când probabilitatea precipitațiilor ajunge la 23%.

După răsăritul soarelui la ora 7:49, temperaturile vor crește treptat până la maximul zilei de 1.3°C în jurul prânzului. Cerul va rămâne preponderent noros cu scurte perioade parțial senine spre amiază.

La apus, prevăzut pentru ora 16:21, condițiile atmosferice nu se vor schimba semnificativ.Mâine, vremea va continua să fie dominată de ninsori ușoare. Temperaturile vor oscila între minimul de 0.6°C și maximul de 1.9°C, fiind puțin mai ridicate decât cele din ziua precedentă.

Probabilitatea maximă a precipitațiilor atinge un procent semnificativ de 95%, iar intervalele ploioase se vor extinde pe parcursul a aproximativ 13 ore.

Poimâine, vremea rămâne relativ constantă cu zilele anterioare în ceea ce privește temperaturile care variază între -1.1°C și 1.4°C.