Un nou scandal de corupție la Kiev. Procurorii anticorupție acuză parlamentari de luare de mită în schimbul voturilor din Rada Supremă

Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP.

NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că „a descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului” care „primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada”, legislativul ucrainean.

Anchetatorii au încercat să percheziţioneze sediile comisiilor parlamentare din Kiev, dar au fost împiedicaţi să facă acest lucru de forţele de securitate, a adăugat NABU.

Acest nou scandal de corupţie a fost dezvăluit imediat după plecarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace cu Rusia, aminteşte AFP.

Scandalul de corupție survine la mai puțin de două luni după ce înregistrări scurse în presă ale unor conversații despre mită implicând operatorul de stat al centralelor nucleare, Energoatom, au declanșat o criză politică în această țară, intrată în al patrulea an al războiului cu Rusia. Potrivit anchetei, 100 milioane de dolari din fonduri de stat au fost fraudate prin această schemă de corupție.

Timur Mindici, un apropiat și fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a fugit din țară în timp ce scandalul se adâncea și cu câteva ore înainte de a-i fi percheziționată locuința de procurorii anticorupție.

Oleksi Cernîșov, un fost vicepremier apropiat și el de președinte, se află de asemenea sub suspiciunea de corupție. Alți oficiali guvernamentali ar fi, la rândul lor, implicați într-un scandal de mită în sectorul de apărare.

Preşedinţia ucraineană a fost deja destabilizată de un vast scandal de corupţie care a presupus deturnarea a aproape 100 de milioane de dolari în sectorul energetic şi în care a fost implicat un prieten apropiat al lui Zelenski, care este acum fugar în străinătate, aminteşte AFP.

Scandalul a dus și la demisia puternicului şef al administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, care a fost, de asemenea, menţionat şi care era negociatorul privilegiat cu Washingtonul.

Corupţia este endemică în Ucraina de mulţi ani, remarcă AFP. De la începutul invaziei ruseşti din 2022, au fost descoperite numeroase cazuri, inclusiv în armată şi în sectorul apărării.

Deşi Ucraina are o agenţie anticorupţie, NABU, şi un parchet specializat, SAP, cazurile dezvăluite rareori se soldează cu condamnări.