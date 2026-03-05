MAE, despre moldovenii reținuți de FSB în Rusia: Ambasada depune efort pentru ai elibera

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție la declarațiile deputatului Renato Usatîi, potrivit cărora doi moldoveni au fost reținuți de FSB-ul rus. Autoritatea anunță că în ultimii ani, în Federația Rusă s-a intensificat practica acțiunilor de intimidare și chiar de reținere a cetățenilor, atât la intrarea în țară, cât și pe teritoriul acesteia.

„Mai mulți cetățeni sesizează autoritățile Republicii Moldova despre astfel de acțiuni abuzive, fapt care a dus la emiterea alertelor de călătorie în Federația Rusă de către MAE, chiar în iunie 2025”, au precizat reprezentanții MAE.

În acest context, Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, prin oficiul consular, anunță că oferă suport cetățenilor și depune efort diplomatic pentru a obține eliberarea conaționalilor.

Anterior, Renato Usatîi a comunicat în studioul Jurnal TV că doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) ar fi fost reținuți în Rusia, de către FSB. Potrivit lui, aceștia ar fi avut o misiune în Rusia și ar fi deținut acte cu identități false, iar cineva i-ar fi denunțat.

Comentând declarațiile liderului fracțiunii „Partidul Nostru”, speakerul Igor Grosu a îndemnat presa și populația să nu se informeze de la politicieni. În opinia sa, Renato Usatîi ar avea alte interese, decât protejarea conaționalilor aflați în detenție la Moscova.

Ministerul Afacerilor Externe nu precizează exact dacă este vorba despre ofițeri ai SIS sau despre alte persoane.