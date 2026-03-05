Moldovagaz rămâne responsabilă pentru livrările de gaze către Transnistria până cel puțin în iulie

Societatea pe acțiuni moldo-rusă Moldovagaz va rămâne responsabilă pentru livrările de gaze naturale către Transnistria timp de cel puțin încă trei luni – până la sfârșitul lunii iunie 2026. Această decizie a fost luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la solicitarea Ministerului Energiei.

Ministerul a justificat extinderea autorității Moldovagaz prin menținerea continuității acordurilor operaționale și contractuale existente, inclusiv a celor legate de serviciile de transport, echilibrare și flexibilitate furnizate în cooperare cu Vestmoldtransgaz SRL.

Mai mult, acest lucru este necesar pentru planificarea eficientă a rezervărilor de capacitate de transport în legătură cu calendarul anual de licitații la nivel regional.

După cum a relatat anterior Infotag, ANRE a obligat în august 2025 Moldovagaz JSC să asigure aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene în perioada 1 septembrie 2025 – 31 martie 2026. Prelungirea de trei luni are ca scop asigurarea continuității și stabilității aprovizionării cu gaze.

Moldovagaz asigură tranzitul de gaze prin Republica Moldova. Gazul este furnizat de compania maghiară MET Gas and Energy Marketing AG și este plătit de companii din Emiratele Arabe Unite (probabil cu capital rusesc).