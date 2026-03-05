Partidul Nostru propune soluții pentru reducerea impactului scumpirii carburanților

Președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară din Parlament, deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, solicită autorităților adoptarea urgentă a unor măsuri pentru a reduce impactul scumpirii motorinei asupra agricultorilor și asupra prețurilor din economie.

Printre soluțiile propuse se numără reducerea sau suspendarea temporară a accizei la motorină, diminuarea TVA-ului aplicat combustibilului utilizat în agricultură și valorificarea rezervelor de stat pentru a sprijini fermierii în plin sezon agricol.

Potrivit deputatului, majorarea accelerată a prețului la motorină are loc într-un moment critic, când agricultorii desfășoară lucrări de producție, iar costurile suplimentare se vor reflecta în prețul final al produselor – de la cereale și fructe până la lapte.

Serghei Ivanov susține că reducerea accizelor este o practică aplicată în mai multe state europene pentru sectoare considerate strategice. În opinia sa, o eventuală diminuare a TVA-ului la motorina utilizată în agricultură ar contribui la scăderea costurilor de producție.

Deputatul a mai propus utilizarea rezervelor de stat prin programe dedicate fermierilor, pentru a atenua presiunea financiară în perioadele critice. El a menționat că, anual, consumul de motorină în Republica Moldova depășește două miliarde de lei, iar circa 65% din volum este utilizat în agricultură.

Totodată, Ivanov a atras atenția că, pe lângă scumpiri, agricultorii suportă și majorarea accizelor cu aproximativ 7% în acest an, precum și efectul cumulativ al TVA-ului aplicat peste acciză.

Parlamentarul a solicitat și o monitorizare mai strictă a pieței angro a motorinei, unde, potrivit lui, prețurile ar fi crescut rapid în ultimele zile, în condițiile unor livrări limitate. De asemenea, el a pledat pentru instituirea unui mecanism clar de evidență a stocurilor de combustibil, subiect care vizează inclusiv securitatea energetică a țării.

„Criza este una globală, dar impactul ei poate fi diminuat prin voință politică și măsuri bine calibrate”, a conchis Serghei Ivanov.