MAE rus condamnă „actul de agresiune armată” al SUA împotriva Venezuelei

Moscova, care în urmă cu patru ani a iniţiat un război de agresiune neprovocat împotriva Ucrainei, ţară vecină, a condamnat, sâmbătă, „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”, relatează TASS.

„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă profundă îngrijorare şi condamnare”, a transmis ministerul condus de Serghei Lavrov.

„Pretextele invocate pentru a justifica astfel de acţiuni sunt nefondate”, continuă comunicatul MAE rus, care a remarcat că „animozitatea ideologizată a prevalat asupra pragmatismului afacerilor, asupra disponibilităţii de a construi relaţii de încredere şi previzibilitate”.

Moscova, unul dintre aliaţii Caracasului, face apel la găsirea unei soluţii prin dialog şi îşi oferă serviciile de mediator. „În situaţia actuală, este important, în primul rând, să nu se permită o escaladare ulterioară, să se găsească o soluţie prin dialog. Plecăm de la premisa că toţi partenerii care pot avea pretenţii unii faţă de alţii trebuie să caute căi de soluţionare a problemelor prin dialog. Suntem gata să îi sprijinim în acest demers”, se arată în comunicat.

Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-şi determina singură soarta, fără niciun fel de intervenţie distructivă, cu atât mai puţin militară, din exterior, punctează Moscova.

Rusia susţine, de asemenea, convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU. „Confirmăm solidaritatea noastră cu poporul venezuelean, sprijinul pentru politica conducerii sale bolivariene, orientată spre apărarea intereselor naţionale şi a suveranităţii ţării. Susţinem declaraţia autorităţilor venezueleane şi a conducerii ţărilor din America Latină privind convocarea de urgenţă a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU”, transmite diplomaţia rusă.