MAE rus le cere cetățenilor Federației Ruse să evite deplasările în Moldova: „Călătorii veniți din Rusia sunt hărțuiți, unii – ținuți câte 2 zile la Aeroport”. Reacția Chișinăului

Ministerul Afacerilor Exterme rus le recomandă cetățenilor Federației Ruse să evite călătoriile în Republica Moldova. „Autoritățile RM hărțuiesc călătorii veniți din Rusia. Unii sunt ținuți câte 2 zile la Aeroport”, se menționează în comunicatul făcut public de instituție. La rândul său, MAE de la Chișinău dezminte acuzațiile.

„Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat aplicat cetățenilor ruși care intră în Republica Moldova de către autoritățile moldovene.

La sosirea pe aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești sunt supuși în mod regulat unor percheziții și inspecții umilitoare. Este o obișnuință ca pasagerii să fie nevoiți să aștepte ore întregi în zona de tranzit, fără facilități de bază sau acces la lumea exterioară.

Au existat cazuri în care cetățenii ruși au petrecut mai mult de două zile pe aeroport, primind apoi refuzul intrării în țară sub pretexte inventate.

Are loc o aplicare arbitrară a legii, detenție forțată la frontieră și urmărire penală fără prezentarea unor dovezi convingătoare.

La plecarea din Chișinău se folosește practica amânării artificiale a procedurilor de securitate, ceea ce determină întârzierea pasagerilor la îmbarcarea în zboruri.

În același timp, autoritățile moldovene nu permit accesul personalului Ambasadei Rusiei la Chișinău la cetățenii ruși. Solicitările misiunii diplomatice ruse sunt ignorate. Astfel, acordarea de asistență consulară este practic imposibilă.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei recomandă insistent cetățenilor ruși să ia în considerare aceste riscuri și, dacă este posibil, să se abțină de la călătoriile în Republica Moldova”, se menționează în comunicatul remis de Ministerul Afacerilor Exterme rus.

La rândul, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a venit cu o reacție: Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori. Nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Autoritățile Republicii Moldova aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu tuturor cetățenilor străini, inclusiv cetățenilor Federației Ruse, în conformitate cu standardele internaționale și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Ministerul Afacerilor Externe respinge tentativele de prezentare eronată a realităților din Republica Moldova și îndeamnă la o informare corectă și responsabilă a publicului.