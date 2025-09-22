Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România

Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte adjunct pentru investiții și marketing al SOCAR și, în prezent, președintele ABDA Invest Holding, a fost arestat în Azerbaidjan pentru fraudă cu produse petroliere. Ahmadzada este acuzat că a amestecat țiței rafinat în Azerbaidjan cu țiței rusesc – o metodă de fraudare care este utilizată foarte des în traficul cu petrol. Printr-o astfel de metodă, petrolul rusesc este „cosmetizat” și – în contextul sancțiunilor impuse de Occident, după ce Rusia a invadat Ucraina – exportat în diferite țări, fără eticheta „Rusia”.

Metoda prezintă, însă, și riscuri foarte mari – petrol contaminat cu cloruri organice, de exemplu -, iar rafinăriile care l-ar prelucra ar putea fi puse „pe butuci”. La sfârșitul lunii iunie a acestui an, România a trecut la un pas de o astfel de criză majoră, iar acuzațiile aduse lui Adnan Ahmadzada vizează și această contaminare a petrolului.

Adnan Ahmadzada deține un pașaport britanic și este acuzat că și-a folosit cetățenia britanică pentru a oferi o acoperire legală bunurilor lui Vagit Alekperov, președintele Lukoil, și pentru a facilita exportul de petrol al companiilor petroliere rusești precum Lukoil, Tatneft, Sibur, Surgutneftegaz, confruntate cu sancțiunile occidentale.

Adnan Ahmadzada este considerat „mâna nevăzută” din spatele controversatei companii Alkagesta, condusă de Kamran Agayev, vărul său, notează The Maltese Herald.

Alkagesta este cea mai mare companie de transport petrol din Malta și a folosit terminalul petrolier al Maltei din Birżebbuġa pentru a trafica petrol rusesc cu ajutorul „flotei din umbră” a Rusiei. A fost implicată și în comerțul cu petrol traficat din Libia.

Acum, Alkagesta este investigată de autoritățile UE și britanice pentru vânzarea în Europa de petrol rusesc „mascat” prin certificate de export false, pentru ca originea să fie ascunsă și, astfel, să poată fi evitate sancțiunile occidentale.

Din 2006–2019, Adnan Ahmadzade a deținut următoarele funcții în cadrul Departamentului de Marketing și Operațiuni Economice al SOCAR:

Șef adjunct al Departamentului de Transport și Expediții (2006–2007)

Șef al Departamentului de Riscuri Comerciale în Operațiunile Comerciale (2007–2008)

Șef adjunct al Departamentului de Operațiuni Economice (2008–2010)

Director general al Departamentului de Marketing și Operațiuni Economice al SOCAR (2010–2019)

În 2018, a fost numit director executiv al SOCAR Trading.

Ahmadzada, arestat la cursa de Formula 1 de la Baku!

Arestarea lui Adnan Ahmadzada a provocat senzație la Baku. Ahmadzada, cunoscut pentru prietenia sa cu jucători de fotbal celebri, inclusiv Messi sau Ronaldinho, a sosit la cursa de Formula 1 de la Baku într-un Maybach cu numărul de înmatriculare 77-AA-555, unde a fost oprit de ofițerii de securitate.

Autoritățile azere îl consideră pe Adnan Ahmadzada responsabil pentru amestecarea petrolului rusesc cu țiței azer ușor transportat prin conducta Baku-Ceyhan către Italia și România.

Adnan Ahmadzada ar fi construit, de-a lungul mai multor ani, o rețea de companii în cadrul SOCAR. Rețeaua ar fi facilitat transportul de petrol rusesc către Europa, folosind certificate falsificate.

Adnan Ahmadzada a fost demis din funcția sa la SOCAR în urmă cu 2 ani, prin decret prezidențial, din cauza unor deficiențe de performanță.

Adnan Ahmadzada este suspectat și că a înregistrat superiahtul „Galactica Super Nova” – în valoare de 108 milioane de dolari – pe numele său, în coordonare cu Vagit Alekperov, președintele Lukoil, a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia.

România, situație de urgență – nivel de criză

În data de 28 iulie 2025, Bogdan Ivan – ministrul Energiei – a anunțat instituirea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, pentru a putea scoate din stocuri zeci de mii de tone de țiței și motorină, asigurând astfel funcționarea neîntreruptă a rafinăriei Petrobrazi și evitarea unei perturbări majore pe piața națională de carburanți.

Petrolul a fost livrat printr-o conductă pe traseul Azerbaidjan – Georgia – Turcia, de unde a plecat spre România cu un petrolier. Concentrația de clorină din petrolul contaminat era suficient de mare pentru a avaria serios rafinăria prin corodare, ceea ce ar fi provocat o criză de combustibil în România.

„OMV Petrom a acceptat o navă cu țiței azer (92.000 de tone) încărcat în portul Ceyhan (Turcia). Acest lot era contaminat cu cloruri organice prezente în portul de încărcare. În plus, după o analiză, Petrom a decis să refuze un alt lot de 92.000 de tone. Astfel, 184.000 de tone de țiței importat au devenit indisponibile pentru livrarea către rafinăria Petrobrazi”, au transmis reprezentanții Ministerului Energiei.

La terminalul turcesc care marchează destinația finală a conductei Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) — utilizată pentru transportul țițeiului azer către piața mediteraneană — a fost descoperit pe 22 iulie petrol cu ​​un conținut ridicat de compuși organoclorurati, periculoși pentru rafinare.

Potrivit eurasia.news, atenția trebuia îndreptată, de la bun început, către fostul șef al departamentului de investiții de capital și marketing al SOCAR, Adnan Ahmedzade, și către rețeaua de companii pe care se crede că le controlează în secret.

Ani de zile, Ahmedzade ar fi facilitat vânzarea de petrol rusesc prin intermediul companiei Alkagesta LTD , transportând țiței pe piețele turcești și românești cu certificate de origine contrafăcute. În data de 19 august, ministrul Energiei a anunțat că situația de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină a încetat.

Alkagesta și mafia azeră din Malta

Există suspiciunea că Alkagesta este o ramură comercială a SOCAR. În scenariu apare și Caspian Logistics Solutions (CLS), fondată de Adnan Ahmadzada în anul 2018, după ce a părăsit SOCAR Trading Geneva. Compania are sediul în Dubai și este suspectată că transportă, de asemenea, petrol rusesc folosind certificate false.

Partenerii acestei companii ar fi atât transportatori sub acoperire, cât și transportatori oficiali. Printre acești parteneri se numără Oil Mar DMCC, care a obținut un profit net de 1 miliard de dolari pe parcursul a patru ani.

Alkagesta este acuzată că a folosit documente falsificate pentru a deghiza petrolul rusesc ca fiind de origine turkmenă. Mai mult, compania ar avea legături cu mafia azeră din Malta, iar contrabanda cu combustibil din Libia ar fi o afacere de miliarde de dolari.

Potrivit euasia.news, în timp ce exporturile de țiței din Turkmenistan sunt transportate oficial prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) prin intermediul SOCAR Trading, în baza unor acorduri recunoscute la nivel internațional, Alkagesta a fost implicată în transportul de petrol de origine libiană și rusă, deghizat în petrol turkmen, în Turcia și Europa.

Rutele oficiale de export de petrol din Turkmenistan și Kazahstan, oficial, se desfășoară pe 2 segmente:

Prin Marea Caspică – petrolul este transportat cu petroliere la Baku.

Conducta BTC : SOCAR Trading, printr-o licitație oficială, transportă petrol turkmen și kazah prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan către Marea Mediterană (Ceyhan, Turcia).

Compania Alkagesta Ltd, „legată” de rețele libiene de contrabandă cu petrol?

Compania Alkagesta Ltd ar fi „legată” de rețele libiene de contrabandă cu petrol, în special din Benghazi, aflate sub controlul LAAF și al Grupului Wagner, dar și de utilizarea certificatelor de origine turkmene falsificate pentru spălarea transporturilor ilicite de petrol în Turcia prin Malta.

Petrolul ar fi fost transportat de petroliere precum MT Tony și MT Istra, suspectate că ar face parte din „flota din umbră” a Rusiei.

În spatele operațiunilor Alkagesta s-ar afla Adnan Ahmadzada, fostul șef al diviziei de marketing a SOCAR. Ahmadzade este cetățean britanic și azer.

Deși numele său nu apare oficial în înregistrarea Alkagesta, experții din industrie recunosc pe scară largă că el este adevăratul proprietar al Alkagesta.

Actualul director general al Alkagesta, Kamran Agayev, este vărul său, ceea ce întărește și mai mult legătura dintre activitățile companiei și Ahmadzada. Având în vedere rolul anterior al lui Ahmadzade în operațiunile de marketing ale SOCAR și cunoștințele sale despre logistica regională a petrolului, presupusa sa implicare ridică serioase îngrijorări legate de conflictul de interese și corupție.