Mai multe ONG-uri au organizat un referendum fictiv privind ”anexarea” ambasadei Rusiei la Polonia: „Ruşii au +anexat+ teritorii ocupate în Ucraina”

Mai multe ONG-uri au organizat sâmbătă un referendum fictiv privind ”anexarea” ambasadei Rusiei la Varşovia pentru a protesta cu umor împotriva acţiunilor acestei ţări în Ucraina, scrie AFP și Agerpres.

„Anexările sunt la modă în acest sezon. Ruşii au +anexat+ teritorii ocupate în Ucraina”, potrivit unui comunicat dat publicităţii de organizatorii acestei ”consultări”.

People have started gathering in front of the Russian Embassy in Warsaw to vote in today’s referendum.

If a majority of voters support it, the crowd will annex the Russian Embassy and its grounds tonight.

Very high voting frequency reported.

🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/HLAPrtiMt9

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2022