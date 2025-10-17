Renato Usatîi, despre Munteanu: Nu cunosc nimic despre candidat. Jumătate din PAS încă luptă să nu fie el prim-ministru, trimit articole pe Telegram

Liderul Partidului Nostru, Renato Ustaîi spune că nu îl cunoaște pe candidatul anunțat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, dar a aflat numele acestuia înainte ca „2/3 din PAS să îl știe”. Usatîi a răspuns la întrebarea dacă va vota sau nu Guvernul Munteanu.

„M-am adresat către PAS să avem discuții pentru a forma un Guvern real. Să invite toate partidele, chiar și pe cele extraparlamentare, ca să formăm un Guvern din profesioniști.

Am văzut doar candidatul. Nu am găsit nimic despre acest domn, am urmărit apariția sa publică. Despre dumnealui știam înainte de a afla ⅔ din PAS, dacă nu tot PAS-ul.

Mă bucur că este din economie. Dar trebuie să vedem cu ce miniștri dumnealui o să vină. Guvernul nu este doar prim-ministrul.

Cu plăcere vom face cunoștință cu dumnealui. Este adevărat că acolo jumătate de PAS luptă ca el să nu fie prim-ministru, unul trimite articole pe un canal de telegram, altul pe altul”, a declarat Renato Usatîi, la o conferință de presă.