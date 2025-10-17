Maia Sandu vrea „vetting” la avocați: Să-și demonstreze sursa veniturilor

Președinta Maia Sandu vrea reformarea avocaturii, fiind nemulțumită de aceatsă ramură. „Au fost comise multe abuzuri și unii dintre avocați au participat la acestea”, a declarat președinta la RealitateaTV.

„Nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și avocaților. Și avocații trebui să fie oameni onești, să-și demonstreze sursa veniturilor. Trebuie o reformă a avocaturii, nu sunt mare specialist, dar trebuie să revenim la acest subiect. Au fost multe abuzuri comise și au participat și unii avocați la aceste abuzuri”, a declarat Maia Sandu.