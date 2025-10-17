Victoria Sănduța: „Vettingul tuturor, cu excepția PAS. Ei s-au pogorât din ceruri să ne curețe de spurcăciuni”

Fosta magistrată, Victoria Sanduța a venit cu o reacție acidă după ce declarațiile președintei Maia Sandu privind extinderea procesului de vetting și asupra avocaților. Într-o postare pe rețele, Sanduța a ironizat afirmația, spunând că Vettingul ar trebui aplicat „tuturor, cu excepția membrilor PAS și a celor din fruntea lor”.

„Vettingul tuturor! Cu excepția membrilor PAS şi a oamenilor din fruntea lor, bineînțeles. Ei s-au pogorât din ceruri să ne curețe de spurcăciuni”, se arată în mesajul Sanduței.

Și fostul șef de stat, Igor Dodon, a criticat dur intenția exprimată de președinta Maia Sandu privind extinderea procesului de vetting și asupra avocaților. Potrivit liderului socialiștilor, o astfel de inițiativă este aberantă, din punct de vedere a statului de drept.

Declarația președintei Maia Sandu prin care a anunțat că avocatura va fi reformată, iar apărătorii ar trebui supuși procesului de vetting, similar judecătorilor și procurorilor, a stârnit reacții dure în breaslă. „Orice formă de control extern — fie că poartă denumirea de vetting, evaluare sau verificare de integritate — trebuie să fie justificată strict juridic și democratic. Aplicarea unui astfel de mecanism profesiei de avocat ar reprezenta o ingerință gravă în independența sa și ar submina dreptul la apărare al fiecărui cetățean. Principiile ONU privind rolul avocaților (Havana, 1990) stabilesc clar că avocații trebuie să-și exercite profesia „liberi de orice presiune, restricție sau ingerință din partea autorităților publice””, a comentat avocatul Ion Cojocari.