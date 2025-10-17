Documente militare clasificate, găsite într-o groapă de gunoi din Polonia. Armata declară că sunt „copii realizate ilegal”

Autoritățile din Polonia au declanșat o anchetă de amploare după ce sute de documente militare sensibile ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi.

Potrivit publicației poloneze Onet, care susține că a intrat în posesia unor dosare oficiale, printre documentele găsite s-ar afla hărți ale depozitelor de muniție, planuri de evacuare a explozibililor și date personale ale militarilor. Portalul a relatat că materialele i-au fost oferite de persoane care au afirmat că le-au descoperit întâmplător, iar cazul ar reprezenta „un scandal cu efectul unei bombe nucleare”.

Jurnaliștii de la Onet au contactat Baza Logistică Regională a armatei poloneze, însă oficialii au susținut că documentele respective sunt „copii realizate ilegal” și că originalele au fost „arhivate sau distruse conform procedurilor”.

„Acest răspuns nu corespunde cu realitatea”, a reacționat publicația. „Cel puțin o parte dintre documentele pe care le avem sunt originale – poartă ștampile oficiale, numere de serie și semnăturile ofițerilor.”

Printre materialele obținute se află hărți detaliate ale depozitelor de explozibili, cu specificațiile tehnice ale fiecărei clădiri – inclusiv suprafețele utile, materialele de construcție și diagrame cu dimensiuni. Onet precizează că unele documente nu aveau marcaje de confidențialitate, deși conțin informații sensibile.

Un purtător de cuvânt al Poliției Militare Poloneze a confirmat pentru agenția de știri PAP că a fost demarată o anchetă. La rândul său, reprezentantul Forțelor Armate a declarat că Baza Logistică Regională a inițiat o verificare internă imediat ce a aflat că documentele ar fi ajuns la presă.

„Se va clarifica dacă documentele au fost distruse conform procedurilor și cine a avut acces la ele”, a declarat purtătorul de cuvânt.

O sursă apropiată Ministerului Apărării Naționale, citată de PAP, a afirmat că incidentul „poartă semnele unei provocări”, însă nu a precizat cine s-ar putea afla în spatele scurgerii de informații.