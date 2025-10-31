Mai mulți copii născuți în pandemie, diagnosticați cu autism

Un studiu amplu realizat în Massachusetts arată că bebelușii născuți de mame infectate cu virusul SARS-CoV-2 în timpul sarcinii pot avea un risc ușor crescut de tulburări de dezvoltare neurologică, inclusiv autism.

Cercetarea a analizat peste 18.000 de cazuri de copii născuți între 2020 și 2021, înainte ca vaccinurile anti-COVID să fie disponibile pe scară largă. Dintre femeile infectate în timpul sarcinii, aproximativ 16% au avut copii diagnosticați ulterior cu o tulburare de dezvoltare.

Autorii subliniază însă că studiul este observațional, deci nu dovedește că virusul cauzează autismul, ci doar indică o posibilă asociere. „Riscul absolut rămâne foarte scăzut”, a explicat dr. Andrea Edlow, de la Spitalul General din Massachusetts și profesor asociat la Harvard Medical School.

Experții spun că rezultatele confirmă importanța vaccinării anti-COVID în timpul sarcinii, întrucât protejarea mamei înseamnă și protejarea sănătății copilului. Ei atrag atenția că sunt necesare studii suplimentare pe populații mai mari, inclusiv printre femeile vaccinate.