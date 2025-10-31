Premierul Munteanu pune în plan secund reforma administrativă: Nu este așa de simplu

Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că reformele administrative riscă să rămână doar pe hârtie dacă nu există susținere politică la nivel local. Despre aceste probleme, parlamentara a vorbit în plenul Legislativului cu premierul desemnat Alexandru Munteanu.

„Noi cunoaștem foarte bine – pentru a îndeplini o reformă oarecare, este nevoie de voință politică la nivel central și local. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că până la finele anului 2026 va fi efectuată amalgamarea voluntară, iar până la alegerile locale din 2027 vom avea amalgamarea normativă. Am făcut recent un exercițiu în Drochia – am propus consilierilor spre consultare amalgamarea voluntară cu primăriile limitrofe orașului Drochia. Dar fracțiunea PAS din Consiliul orășenesc nu a susținut acest proiect. Întrebarea mea este: cum efectuăm noi reforme atunci când nu există voință politică la nivel local, nici măcar din partea partidului de guvernare? Sau acesta este un exemplu al unei reforme pripite, care nu a fost suficient consultată cu structura asociativă CALM și nu are mecanisme concrete?”, a întrebat Nina Cereteu

La rândul său, Munteanu a recunoscut dificultatea situației și a menționat că a cercetat experiența altor state:

„Stimată doamnă deputată, cu tot respectul meu, nu este așa de simplu. Am studiat exemple din alte state și am văzut că în unele țări merge și acum, la 50 de ani, cum de exemplu în Franța. E greu, îmi dau seama.”

De menționat că, în iulie 2023, a fost adoptată Legea cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale, care stabilește modul în care se pot uni primăriile, cine aprobă și coordonează procesul și cum sprijină statul această reformă. Procesul de amalgamare voluntară face parte din strategia națională de reformă administrativ-teritorială și de optimizare a guvernanței locale. Totuși, pentru mulți primari și locuitori, noțiunile și procedurile prevăzute de lege au rămas dificil de înțeles, mai ales în lipsa unor explicații clare și accesibile din partea autorităților centrale.