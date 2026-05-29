Maia Sandu condamnă atacul cu dronă de la Galați: Rusia este un pericol pentru toți

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul cu dronă produs în municipiul Galați, în urma căruia două persoane au fost rănite după ce un aparat de zbor de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului și-a exprimat solidaritatea cu România și a transmis urări de însănătoșire grabnică victimelor.

„Condamn ferm dronele rusești care lovesc români în propriile locuințe. Este grav. Republica Moldova este pe deplin solidară cu România și le dorește o recuperare rapidă celor răniți la Galați. Rusia este un pericol pentru toți și trebuie oprită”, a scris Maia Sandu.

Reacția vine după ce Ministerul Apărării Naționale al României a anunțat că drona care s-a prăbușit în dimineața zilei de 29 mai peste un bloc din Galați era de tip Geran-2, de proveniență rusească, iar întreaga încărcătură explozivă a detonat la impact.

Potrivit autorităților române, incidentul s-a produs în contextul unui nou val de atacuri lansate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Drona a pătruns în spațiul aerian românesc, fiind urmărită de radare până în sudul municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe.

În urma exploziei, două persoane au fost rănite și transportate la spital, iar autoritățile române continuă investigațiile la fața locului. Ministerul Apărării de la București a calificat incidentul drept „o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”.