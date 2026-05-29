VIDEO: O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi! Toată încărcătura ei a explodat / Patru victime

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce aproximativ 70 de persoane au fost evacuate. Alți doi oameni au ajuns la spital.

Ministerul Apărării a anunțat că va organiza, vineri dimineaţă, o conferinţă de presă la sediul instituţiei, după ce o dronă a lovit blocul din Galaţi.

„La sediul Ministerului Apărării Naţionale va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 8.30, o conferinţă de presă pe tema atacurilor cu drone din proximitatea României, a dronei care a lovit, în această dimineaţă, acoperişul unui bloc din Galaţi şi a efectelor agresiunii Federaţiei Ruse în Ucraina asupra securităţii regionale”, este anunţul oficial al Ministerului Apărării.

4 victime, în total

Lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galați, a declarat că în total au fost patru victime – două persoane transportate la spital cu traumatisme ușoare și alte două cu atacuri de panică, cele din urmă fiind cele care au primit îngrijiri la fața locului, informează Agerpres.

Traficul rutier, restricționat în zona unde a picat drona

Poliţia Galaţi a anunțat, vineri dimineață, că, până la finalizarea cercetărilor la faţa locului, în zona în care drona a căzut pe blocul de locuinţe din municipiu, traficul rutier este restricţionat pe ambele sensuri de deplasare ale străzii Brăilei, între intersecţiile cu străzile Roşiori şi Traian.

70 de oameni, evacuați din bloc

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul din municipiul Galați, au transmis autoritățile, în cel mai nou anunț.

„Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat”, conform Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Nu se impune evacuarea celorlalte scări ale imobilului. Total persoane evacuate / autoevacuate: aproximativ 70”, a precizat DSU.

Știrea inițială: Este cel mai grav incident de acest fel din România, din ultimii ani, după izbucnirea războiului din Ucraina.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat. Până în acest moment, nu au fost identificate victime”, a transmis ISU Galați, într-un comunicat de presă.

Locuitorii din Galaţi au primit un mesaj RO-ALERT, urmat imediat de o bubuitură puternică.

Drona s-a prăbuşit direct pe acoperişul unui bloc BR din zona Stirex, potrivit Monitorului de Galați. La faţa locului au sosit de urgenţă poliţişti şi pompieri, care au izolat imediat perimetrul pentru siguranţa cetăţenilor.

Misiunea este în dinamică, au precizat autoritățile, care au distribuit imagini de la locul intervenției.

FOTO: ISU Galați

FOTO: ISU Galați

Video: ISU Galați

Ulterior în cursul nopții, ISU Galați a transmis că două persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri medicale la fața locului.

„Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone”, potrivit autorităților.

Între timp, incendiul de pe bloc a fost lichidat.

„De asemenea, echipa de cercetare, specializată în explozii, formată din polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, din cadrul IGPR, este în drum spre locul intervenției”, a mai transmis ISU.