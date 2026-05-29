Ucraina emite alertă naţională de atac cu rachete

Autorităţile ucrainene au emis vineri dimineaţă o alertă la nivel naţional de atac cu rachete după detectarea decolării unui avion rusesc MiG-31K, purtător al rachetei balistice Kinjal, anunţă Kyiv Post. Sirenele de raid aerian au fost activate în toate regiunile ţării, iar populaţia a fost îndemnată să se adăpostească.

Forţele Aeriene ucrainene au emis vineri dimineaţă o alertă naţională privind ameninţarea unui atac cu rachete, după detectarea decolării unui avion rusesc MiG-31K.

„Toată Ucraina – ameninţare cu rachete! A fost detectată decolarea unui MiG-31K”, au transmis Forţele Aeriene într-un comunicat.

Administraţiile militare regionale au activat alertele de raid aerian în întreaga ţară, iar harta digitală ucraineană a alertelor aeriene indica avertizări în toate regiunile, precizează Kyiv Post.

MiG-31K este principala platformă de lansare a rachetei balistice ruseşti Kh-47M2 Kinjal.

Autorităţile locale au îndemnat populaţia din întreaga ţară să se adăpostească imediat sau să se îndepărteze de ferestre şi pereţii exteriori.