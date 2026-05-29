România acuză Rusia după incidentul cu dronă: „România a informat Aliații si NATO

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri că au certitudinea în acest moment că este o dronă rusească cea care a explodat în Galaţi. Ministrul a mai spus că este un incident de o gravitate majoră şi preşedintele va reveni cu un anunţ, pe parcursul zilei de astăzi.

”În acest moment, noi am informat atât aliaţii, cât şi Secretarul General NATO, împreună cu Ministerul Apărării şi partenerii europeni. Pe parcursul zilei o să fie şi o informare de presă din partea Ministerului Apărăriei Naţionale cu elementele adiţionale în ceea ce priveşte drona respectivă. Avem certitudine, în acest moment, că vorbim de o dronă a Federaţiei Ruse”, a spus ministrul interimar de Externe, la Antena 3.

Oana Ţoiu a arătat că ”este inacceptabilă nu doar încălcarea spaţiului nostru aerian, ci şi riscul pe care îl generează asupra cetăţenilor noştri.

”De aceea, cel puţin, două elemente sunt extrem de importante, pe de-o parte, creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse şi fermitatea răspunsului diplomatic la acest incident, cât şi următoarele discuţii în format aliat şi în interiorul Uniunii Europene, pentru a ne asigura cu prioritate întărirea flancului estic”, a menţionat Oana Ţoiu.

Întrebată despre activarea articolului 4 din tratatul NATO, în urma acestui incident, ministrul interimar a răspuns: ”Este un incident de o gravitate majoră. Preşedintele va reveni cu un anunţ, pe parcursul zilei de astăzi”.

Despre convocarea ambasadorului rus la sediul MAE, ministrul a spus că această convocare rămâne valabilă. Ambasadorul fusese chemat de MAE, după ce a cerut României ”să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului diplomatic” .

”Ambasadorul Federaţiei Ruse în România a fost convocat şi a venit la sediul MAE la momentul acelor declaraţii, pentru a i se pune în vedere protestul României. Un lucru foarte important este că toate ambasadele şi-au păstrat misiunile prezente pe teritoriul Ucrainei, ca semn de solidaritate, dar şi pentru că în momentul în care încep ţările europene, aliaţii NATO, să dea înapoi în faţa acestor ameninţări nejustificate din partea Federaţiei Ruse, acela ar fi un moment pe care nu vrem să-l vedem”, a subliniat Ţoiu.