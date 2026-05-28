Mașina Primăriei Cobani ar fi fost incendiată de localnici

Cazul mașinii Primăriei Cobani, incendiată în noaptea de 4 spre 5 martie 2025, revine în atenție cu noi declarații și suspiciuni. Primarul satului, Liliana Burlacu, afirmă că automobilul de serviciu nu a luat foc accidental, ci ar fi fost incendiat după ce administrația locală ar fi deranjat interesele unor persoane și agenți economici din localitate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Primar la covor”, realizată de NordNews.

„Chiar dacă s-a insistat pe faptul că mașina a avut scurtcircuit la ora două noaptea, este o prostie să spună lucrurile acestea. Eu am demonstrat într-o lună și jumătate că, de fapt, mașina a fost incendiată”, a declarat Liliana Burlacu, primar al satului Cobani, raionul Glodeni, transmite nordnews.md.

Edilul afirmă că le-a cerut anchetatorilor să verifice gardul de lângă mașină. Potrivit ei, felul în care s-a extins focul ar contrazice varianta unui incendiu pornit din interiorul automobilului.

„Le explicam angajaților Poliției de la Chișinău să vină să vadă gardul. Cum este ars, că gardul arde de sus în jos și nu de jos în sus”, a spus Burlacu.

Surse NordNews susțin că edilul ar fi fost amenințat anterior de anumiți agenți economici din localitate. Liliana Burlacu afirmă că a oferit anchetatorilor informații despre persoanele pe care le bănuiește, însă admite că acuzațiile sunt greu de demonstrat

„Am deranjat persoanele care făceau încălcări în sat. Am deranjat oamenii care nu au achitat arendă. Eu nu învinuiesc pe nimeni, eu doar spun ceea ce am deranjat eu: am deranjat acolo unde este vorba de bani”, a mai spus primarul satului Cobani.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar oamenii legii urmează să stabilească dacă incendiul a fost provocat intenționat și cine se face vinovat.