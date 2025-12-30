Maia Sandu critică guvernarea: Fuga în Transnistria permite inculpaților să scape de justiție

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, solicită Guvernului și Parlamentului să modifice legislația națională, astfel încât persoanele vizate în dosare penale să nu mai poată evita justiția prin fuga în regiunea transnistreană.

În cadrul unei conferințe de presă, șefa statului a declarat că regiunea transnistreană este utilizată tot mai frecvent drept refugiu pentru persoanele care încearcă să se eschiveze de la executarea pedepselor sau de la pronunțarea sentințelor.

În acest sens, Maia Sandu a atras atenția asupra vulnerabilităților actualului cadru legal.

„Persoanele care își așteaptă sentința părăsesc teritoriul controlat de autoritățile constituționale înainte de pronunțarea acesteia. Procedurile de dare în căutare a persoanei sunt ineficiente, pentru că presupun termene care pun în pericol posibilitatea de a localiza persoana și, astfel, se pierde șansa ca aceasta să fie adusă în fața justiției”, a declarat președintele.

În acest context, Maia Sandu a cerut Guvernului să îmbunătățească legislația existentă și să adopte măsuri concrete de prevenire a eschivării de la executarea pedepselor, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanelor vizate.

Șefa statului a subliniat că interdicția de a părăsi țara, aplicată în prezent în anumite dosare, nu este suficientă în condițiile specifice ale Republicii Moldova.

„Solicit Guvernului și Parlamentului să vină cu soluții, pentru că am văzut câteva cazuri în care persoanele vizate de dosare aveau interdicția de a părăsi țara, dar această măsură nu este suficientă într-un stat care are o regiune ce nu este controlată de autoritățile constituționale”, a explicat Maia Sandu.