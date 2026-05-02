Bălți: O femeie ar fi sărit în lac pentru a salva o copilă aflată în pericol de înec

O femeie a intervenit prompt pentru a salva o copilă aflată în pericol de înec, în după-amiaza zilei de 30 aprilie, la Lacul Orășenesc din Bălți.

Potrivit informațiilor, fata a alunecat pe plăcile de beton de pe mal și a căzut în apă, fără a reuși să iasă singură. Martorii au observat că aceasta era purtată de apă tot mai departe de mal și risca să se scufunde.

O trecătoare a reacționat imediat și a sărit în apă îmbrăcată, reușind să o împingă pe copilă spre mal. Ulterior, câțiva băieți aflați în apropiere au ajutat-o pe fată să iasă din apă.

Nu se cunosc, deocamdată, detalii despre starea copilului, însă intervenția rapidă a celor prezenți a prevenit o posibilă tragedie.