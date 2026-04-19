Maia Sandu, de Paștele Blajinilor: Să ne îndreptăm gândurile către cei care au dat sens drumului nostru și care rămân parte din noi

De Paștele Blajinilor, ne oferim răgazul de a ne întoarce la ceea ce contează cu adevărat: rădăcinile, familia și firul nevăzut care leagă generațiile între ele. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu, care a îndemnat cetățenii să reflecteze asupra valorilor fundamentale care ne definesc.

Oficialul a subliniat importanța acestor zile, în care gândurile sunt îndreptate către cei care rămân prezenți în viața noastră prin moștenirea lăsată.

„Să ne îndreptăm în aceste zile gândurile către cei care au dat sens drumului nostru și care rămân parte din noi, prin tot ceea ce ne-au lăsat. Și să găsim în clipele petrecute cu cei dragi, în tihnă și cu recunoștință, împăcarea de care avem nevoie și puterea de a merge mai departe”, a afirmat Maia Sandu.

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Paștele Blajinilor, zi în care sunt pomeniți cei răposați. De Paștele Blajinilor, credincioșii vizitează mormintele celor apropiați, le aduc flori, preoții oficiază slujbe de pomenire, după care rudele oferă pomeni de sufletul morților.