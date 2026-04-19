CNPAC, concluzii în cazul fetei dispărute din Râșcani: Autoritățile au acționat tardiv

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) își „exprimă îngrijorarea” față de modul în care autoritățile au gestionat cazul minorei de 15 ani din raionul Râșcani, precum și față de expunerea fetei în mediul online. Reprezentanții organizației spun că autoritățile au avut o reacție întârziată și le-a lipsit coordonarea în intervenție.

ONG-ul subliniază că protecția imediată a copilului trebuie să fie prioritară, indiferent de acordul reprezentanților legali, și solicită investigarea celor responsabili pentru neîndeplinirea obligațiilor.

Prioritatea intervenției instituționale și a comunicării publice trebuie să fie protecția imediată a copilului, respectarea demnității și a vieții sale private, prevenirea victimizării secundare și asigurarea accesului rapid la servicii medicale, psihologice, juridice și de protecție, într-un cadru coordonat, prietenos copilului și informat pe traumă, spun reprezentanții CNPAC.

Aceștia subliniază că „orice caz de violență asupra copilului impune intervenția obligatorie și imediată a statului, independent de poziția sau acordul reprezentantului legal, prioritar fiind interesul superior și siguranța copilului”.

„Este profund îngrijorător faptul că, în acest caz, atât polițistul, cât și medicii implicați nu au întreprins acțiunile imediate care se impuneau conform obligațiilor profesionale și legale. Pe această cale, sesizăm organele procuraturii și solicităm investigarea situației și aplicarea măsurilor de sancționare a persoanelor responsabile, în conformitate cu legislația în vigoare. Orice intervenție în astfel de cazuri trebuie să înceapă cu evaluarea riscului și aplicarea măsurilor urgente de protecție, printre care se regăsește și acordarea imediată a asistenței medicale de urgență, atunci când există suspiciuni sau semne de violență asupra copilului”, se menționează într-o notă a CNPAC.

Potrivit ONG-ului, autoritățile au obligația de a acționa imediat atunci când există suspiciuni sau riscuri privind integritatea unui copil. Întârzierea în sesizare, dar și lipsa unei reacții coordonate între instituții ridică semne grave de întrebare cu privire la respectarea acestor obligații. În astfel de cazuri, timpul pierdut înseamnă risc crescut de abuz și revictimizare.

„Facem un apel ferm către societate și mass-media să înceteze expunerea publică a copilului. Comunicarea publică despre asemenea situații trebuie să respecte standarde stricte de acuratețe, prudență și etică. Nu trebuie comunicate detalii care pot conduce la identificarea copilului, la stigmatizarea lui sau la retraumatizare. Informațiile privind viața privată a copilului, starea sa, presupusele fapte suferite sau alte elemente sensibile trebuie tratate cu maximă rezervă și comunicate doar în măsura strict necesară și legitimă. Reiterăm că interesul public nu justifică expunerea copilului”, au transmis cei de la CNPAC.

Difuzarea de informații, imagini sau detalii care pot duce la identificarea acestuia reprezintă o încălcare gravă a drepturilor copilului și poate genera revictimizare.

„Îndemnăm publicul să se abțină de la comentarii, speculații sau judecăți care pot afecta suplimentar copilul. Adresăm, totodată, un îndemn părinților și tuturor persoanelor care au copii în grijă. Evaluați cu maximă responsabilitate riscurile la care copilul poate fi expus în diferite situații și contexte de viață. Siguranța copilului presupune anticiparea atentă a circumstanțelor în care acesta se deplasează, interacționează cu alți adulți sau rămâne în grija altor persoane, precum și luarea unor decizii prudente, adecvate vârstei și vulnerabilităților sale”, a mai punctat organizația.

Conform Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, acest caz evidențiază necesitatea dezvoltării serviciilor specializate pentru copii victime și martori ai violenței. De asemenea, CNPAC va monitoriza riguros acest caz și va utiliza toate pârghiile legale disponibile pentru a se asigura că instituțiile statului își îndeplinesc obligațiile în mod real, efectiv și responsabil.

Amintim că Poliția a prezentat mai multe detalii cu privire la cazul dispariției minore de 15 ani, originară din raionul Râșcani, după ce a fost urcată de către tatăl său într-o mașină de ocazie cu direcția Chișinău. Oamenii legii au comunicat că au fost informați despre caz abia seara, în jurul orei 18:00, fiind astfel demarate abia atunci mai multe acțiuni pentru stabilirea traseului și identificarea mijlocului de transport.

Vineri seara, adolescenta a fost găsită și adusă acasă de un cunoscut al familiei. Polițiștii s-au deplasat la domiciliul fetei, solicitând și ambulanța. Totuși, apropiații fetei au refuzat examinarea la spitalul din Criuleni și au mers la Chișinău. Fata a fost examinată de medicul legist, care a stabilit că nu există urme caracteristice violenței și nici leziuni cu caracter sexual pe suprafața corpului acesteia.

Ulterior, oamenii legii au venit cu noi amănunte pe caz și au comunicat că minora și-a petrecut întreaga zi în compania prietenului său. Mai mult, tot el a condus-o ulterior acasă și, potrivit Poliției, a indus în eroare anchetatorii prin declarațiile făcute, susținând că ar fi găsit-o în raionul Orhei.

Și Ministerul Sănătății a anunță că s-a implicat „prompt și activ” în gestionarea cazului minore. Responsabilii de la Sănătate au informat că testele medicale efectuate până în prezent au indicat prezența unui opioid în organismul fetei de 15 ani.

Institutul Mamei și Copilului (IMC) a venit ulterior cu mai multe precizări. Minora a fost internată, sâmbătă, la IMC și, potrivit medicilor, este conștientă, în stare satisfăcătoare și cooperează cu personalul medical, beneficiind inclusiv de suport psihologic. De asemenea, fata va rămâne sub monitorizare strictă, iar alte detalii suplimentare sunt restricționate pentru a proteja ancheta și dreptul la viața privată.

Alături de echipele Ministerului Sănătății, și echipele Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) au anunțat că s-au implicat în gestionarea cazului adolescentei a cărei urmă s-a pierdut după ce a pornit spre Chișinău. În prezent, prioritatea absolută este, potrivit reprezentanților MMPS, „protejarea copilului și asigurarea stării sale de bine, atât din punct de vedere medical, cât și psihologic”.