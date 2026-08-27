Maia Sandu, după parada militară: O Moldovă pașnică are nevoie să-și apere pacea

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, afirmă că parada militară organizată cu ocazia celor 35 de ani de Independență a demonstrat progresele înregistrate în modernizarea instituțiilor din domeniul apărării și securității.

Șefa statului a subliniat că Republica Moldova trebuie să continue investițiile în securitate pentru a-și putea proteja pacea.

„Am participat astăzi, alături de Președintele României, Nicușor Dan, la parada militară dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Evenimentul a arătat cât de mult s-au modernizat în ultimii ani instituțiile care au misiunea de a ne proteja. Avem oameni tot mai bine pregătiți, echipamente moderne și structuri care s-au desprins de vechile standarde sovietice, fiind acum capabile să coopereze cu colegii din statele europene”, a declarat Maia Sandu după încheierea paradei.

Președintele a menționat că R. Moldova dispune în prezent de structuri mai bine pregătite și echipate pentru asigurarea securității țării.

„Putem să ne mândrim cu cei care au grijă să fim în siguranță”, a adăugat șefa statului.

Maia Sandu a subliniat că statutul de țară pașnică nu exclude necesitatea dezvoltării capacităților de apărare.

„O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea. De aceea, continuăm să investim în securitate și să ne întărim parteneriatele”, a declarat președintele.

Șefa statului a salutat și participarea la paradă a militarilor din mai multe țări partenere.

La Chișinău au defilat militari din Cehia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, România, Statele Unite ale Americii și Ucraina.

„Prezența lor ne-a amintit că suntem mai puternici atunci când nu suntem singuri”, a afirmat Maia Sandu.

Parada militară dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova s-a desfășurat joi, 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment au participat aproximativ 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță, fiind prezentată și tehnică militară și specială din dotarea instituțiilor statului.