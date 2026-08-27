Explozie mortală la Sankt Petersburg: un locotenent-colonel rus a murit după ce mașina sa a sărit în aer

Un locotenent-colonel rus a fost ucis, joi dimineață, într-o explozie produsă la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care urma să plece cu mașina din apropierea locuinței. Soția militarului, aflată alături de el în autoturism, a supraviețuit deflagrației, dar a fost transportată la spital în stare gravă. Primele informații indică explozia unui dispozitiv improvizat, relatează publicația rusă Fontanka.

Incidentul a avut loc în această dimineață, pe șoseaua Kolpinskoye, în zona Șușari din Sankt Petersburg.

Potrivit martorilor citați de Fontanka, autoturismul a fost distrus de explozie în apropierea unui magazin situat la numărul 18.

Mașina a explodat în momentul în care cei doi urmau să plece

Locotenent-colonelul și soția sa se aflau în automobil, iar în jurul orei locale 10:00 intenționau să plece din apropierea locuinței lor.

În acel moment s-ar fi produs deflagrația. Conform informațiilor preliminare prezentate de publicația rusă, cauza ar fi fost un dispozitiv exploziv improvizat.

Forța exploziei a provocat răni extrem de grave celor două persoane aflate în autoturism.

Militarul a murit pe loc, soția sa este în stare gravă

Locotenent-colonelul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat mort la locul exploziei. Soția sa a supraviețuit și a fost transportată de urgență la spital, unde medicii încearcă să îi salveze viața.

Fontanka relatează că, în urma deflagrației, ambele victime ar fi suferit amputări traumatice ale membrelor inferioare.

Identitatea locotenent-colonelului nu a fost dezvăluită

Până în acest moment, presa rusă nu a făcut public numele militarului și nici nu a precizat unitatea din care acesta făcea parte.

De asemenea, informațiile disponibile nu indică cine ar fi amplasat presupusul dispozitiv exploziv. Nu este cunoscut nici motivul pentru care locotenent-colonelul ar fi putut fi vizat.