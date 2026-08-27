Regele Charles a felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit a transmis astăzi un mesaj de felicitare președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și cetățenilor țării cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, exprimându-și speranța pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state.

În mesajul adresat șefei statului, Regele Charles al III-lea, împreună cu soția sa, transmite „cele mai sincere felicitări și cele mai calde urări de bine” președintei Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova.

„Această zi reprezintă o oportunitate prețioasă de a reflecta asupra prieteniei durabile dintre națiunile noastre. Sunt profund încurajat de puterea relațiilor noastre bilaterale și rămân angajat să dezvoltăm o cooperare și mai strânsă în anii ce urmează”, se arată în mesaj.

Monarhul britanic a făcut referire și la provocările comune cu care se confruntă cele două țări, în special cele legate de schimbările climatice și protejarea mediului.

„Pe măsură ce ne confruntăm cu provocările comune ale vremurilor noastre, în special cele legate de schimbările climatice și protejarea mediului natural, sper ca țările noastre să continue să colaboreze în căutarea unor soluții semnificative și de durată”, a transmis Regele Charles al III-lea.

La finalul mesajului, Regele Charles al III-lea și soția sa au transmis cetățenilor Republicii Moldova urări de pace, prosperitate și bunăstare pentru anul care urmează.

Republica Moldova marchează astăzi Ziua Independenței. Declarația de Independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991.