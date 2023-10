Maia Sandu: Lovitura de stat din Republica Moldova a vrut să organizeze “wagnerii”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că grupul terorist rus Wagner se află în spatele tentativei zădărnicite a Rusiei de a organiza o lovitură de stat în Moldova la începutul acestui an.

Sandu a declarat acest lucru într-un interviu acordat Financial Times.

Președintele a spus, fără a da detalii, că grupul lui Evgheni Prigojin, fondatorul acum decedat al grupului Wagner, a fost în spatele complotului de lovitură de stat din țara sa.

În acest sens, ea a subliniat că Rusia își exercită în mod activ influența asupra Republicii Moldova prin intermediul livrărilor de gaze, al atacurilor hibride, inclusiv al instrumentelor cibernetice, și al amenințărilor legate de regiunea separatistă pro-rusă “Transnistria”.

“Rusia își va spori presiunea asupra Republicii Moldova. Au încercat în sectorul energetic și au eșuat. Au încercat să răstoarne guvernul și au eșuat. Iar acum încearcă să intervină masiv în alegerile noastre, folosind bani mulți”, a declarat Sandu.

Ea a declarat că serviciile de securitate moldovenești au descoperit cel puțin 20 de milioane de euro din banii rușilor care au intrat în țară pentru a exercita influență politică.

“Instrumentele pe care le folosesc pentru a introduce bani în țară sunt foarte diverse. Am văzut că, pentru o vreme, ei doar trimiteau moldoveni la Moscova cu avionul, via Armenia. Iar acești oameni aduceau înapoi câte 10.000 de euro fiecare. Recent, am văzut că aduceau carduri bancare emise în Dubai”, a explicat președintele.

Rusia a exercitat presiuni asupra Republicii Moldova încă de la începutul președinției Maiei Sandu în 2020, fiind nemulțumită de opiniile sale prooccidentale și de dorința de a obține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

