Cooperarea în domeniul transporturilor dintre Moldova și UE, discutată la Bruxelles

Delegația Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, condusă de vicepremierul Vladimir Bolea, a avut astăzi, 5 martie, la Bruxelles, o serie de întrevederi cu reprezentanți ai Comisiei Europene, dedicate modernizării transporturilor și consolidării cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul infrastructurii.

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Direcției Generale Mobilitate și Transport (DG MOVE) a Comisiei Europene, au fost abordate subiecte ce vizează modernizarea sectorului feroviar și alinierea acestuia la standardele europene. Dialogul a inclus reforma din cadrul Căii Ferate din Moldova, cooperarea pentru asistență tehnică privind Tratatul Comunității Transporturilor, precum și stadiul proiectului de modernizare a liniei feroviare Ungheni–Chișinău.

Totodată, experții europeni, moldoveni și români au analizat soluții pentru implementarea controalelor coordonate la frontiera moldo-română, cu accent pe optimizarea fluxurilor de transport și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere.

Agenda a inclus și o întrevedere cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul infrastructurii și al dezvoltării regionale.

Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a avut, de asemenea, discuții cu directorul general al Direcției Politică Regională și Urbană (DG REGIO), Themis Chirstophidou, privind oportunitățile de cooperare pentru proiecte de dezvoltare regională și modernizare a infrastructurii la nivel local.

Vizita de lucru la Bruxelles va continua și mâine cu participarea delegației Republicii Moldova la reuniunea regională QUAD (Republica Moldova–România–Ucraina–Comisia Europeană) și la cea de-a treia rundă a Dialogului la nivel înalt UE–Republica Moldova în domeniul transporturilor.