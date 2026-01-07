Maia Sandu, mesaj de Crăciun pe stil vechi: Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, adresat cetățenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului.

Într-un mesaj pe rețelele sociale, șefa statului a îndemnat cetățenii R. Moldova „să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”.

„Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a scris șefa statului într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Creștinii ortodocși, care respectă calendarul bisericesc pe stil vechi, sărbătoresc astăzi, 7 ianuarie, Crăciunul. Tradițional, oamenii merg la biserică, iar mai apoi se adună împreună cu familia și prietenii la masa de sărbătoare pentru a marca Nașterea Domnului Iisus Hristos.