Maia Sandu ocupă locul Procuraturii sau Agenții Naționale de Integritatea? Explicația Președintelui de ce a refuzat să numească 13 magistrați trezește mari semne de întrebare

Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu explicații bizare, după ce a respins candidaturile a 13 magistrați, propuși de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru numirea în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

„Vor mai fi decizii cu ceilalți care nu au fost. Din momentul în care o să colectez toată informația de care am nevoie, atunci o să vin cu decizii. Sunt oameni în raport cu care nu am suficientă informație și respectiv aceste liste încă sunt în examinare.

Judecătorii care au fost întorși la CSM, asta nu înseamnă cu lucrurile sunt clare, asta înseamnă că este lista care a mers înapoi la CSM și eu am acest drept în situația în care am anumite semne de întrebare, deci în raport cu unii oameni, unii judecători care sunt în această listă care au fost întorși la CSM eu cred că ei nu merită să fie judecători. De exemplu în raport cu anumite decizii pe care le-au luat.

În raport cu alți oameni eu am semne de întrebare faptul că veniturile raportate de ei și cheltuielile sunt destul de diferite, deci atunci când apare o diferență de 5 milioane de lei între veniturile oficial raportate și cheltuielile oficial raportate, atunci e firesc ca eu să cer CSM-ului sau cel puțin să ofer posibilitatea CSM-ului să examineze acest caz.

Mie legea nu-mi permite, nu există un mecanism în lege care să-mi permită să cer explicații direct de la candidați.

Deci eu primit informații de la CNA, de la FISC, de la ANI, am colectat toată această informație, am pus-o cap la cap și am văzut aceste diferențe, inclusiv în raport cu unii oameni care sunt apreciați de societate civilă, dar haideți să fim corecți și obiectivi.

Dacă îi interesează integritatea judecătorilor trebuie să le intereseze integritatea indiferent care este opinia societății civile.

Și dacă apare o diferență de 5 milioane de lei în cheltuieli decât veniturile oficial declarate, este un caz concret, dar sunt mai multe acolo, atunci eu vreau să știu dacă există o justificare legală pentru această diferență.

Eu am mers strict pe informația care am primit-o”, a declarat șefa statului pentru postul pro-guvernamental Tv8.

Dictatură „soft”. Președintele R. Moldova înlocuiește CSM-ul?

Dacă ne uităm pe atribuțiile pe care le are Președintele R. Moldova, nu vedem niciunde că acesta poate înlocui Procuratura Generală sau Agenția Națională de Integritatea. Să admitem că 1 judecător din ce 13 ar fi avut cheltuieli de 5 milioane peste veniturile oficiale, de ce ANI nu face nimic? De ce PG nu reacționează?

Unde în atribuțiile șefului statului vedem că acesta poate analiza ce judecător merită să fie magistrat, și care nu? Miroase a abuz, dictatură, samovolnice, sau în cel mai bun caz a neprofesionilsm.

Din păcate, așa-numita „societatea civilă” este totalmente afiliată partidului de la guvernarea și nu reacționează adecvat la acest abuz al Maiei Sandu, care nu are absolut niciun temei legal să decidă asemenea lucruri.

Dacă Maia Sandu poate substitui CSM, atunci îi recomandăm să nu mai povestească la Bruxelles despre „reformarea justiției”.

Se pare că ne așteaptă o dictatură „soft” în stil sud-american. În America de Sud au fost zeci de cazuri când Statele Unite susțineau o dictatură, de frică ca la putere să nu ajungă stânga pro-comunistă și mai radicală și totalitară.

Mergem spre un scenariu unde totul în R. Moldova este decis de Președinte, iar instituțiile sunt doar de fațadă.