Maia Sandu: Procesul de integrare europeană trebuie accelerat în 2026

Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova trebuie accelerat în 2026, deoarece este legat de securitatea țării, a declarat președinta Maia Sandu într-o conferință de presă.

Sandu a declarat că, atunci când PAS a ajuns la putere, Republica Moldova se afla la un nivel mult mai scăzut de pregătire pentru aderarea la UE decât Ucraina, Georgia și țările din Balcanii de Vest. Acest lucru se datorează faptului că, înainte de PAS, Republica Moldova „avea un regim oligarhic care nu și-a îndeplinit obligațiile și, în general, a dat țara înapoi în ceea ce privește consolidarea democrației”.

„Însă, în ultimii ani, am reușit să recuperăm timpul pierdut. Anul trecut, am urcat de pe locul șapte în rândul țărilor în ceea ce privește pregătirea pentru aderare pe locul cinci. În 2026, trebuie să facem încă un pas sau doi înainte, și exact asta intenționăm să facem. Nu avem timp. Riscurile externe sunt prea mari. Nu avem oportunitatea de a implementa reformele într-un ritm mai lent, mai normal. Trebuie să recuperăm ceea ce nu s-a făcut și trebuie să ne grăbim, pentru că nu este vorba doar de beneficiile materiale ale aderării, ci și de securitatea și protecția cetățenilor”, a spus Sandu.

În același timp, „pregătirea pentru aderare nu va însemna aderarea automată, deoarece aceasta depinde de deciziile statelor membre.”

„Prin urmare, una dintre principalele mele sarcini este să mențin aceste relații foarte bune cu toate cele 27 de state membre, astfel încât toate să continue să sprijine Republica Moldova. Indiferent dacă șefii de stat și de guvern rămân aceiași sau dacă se organizează alegeri și apar noi persoane în funcție… Responsabilitatea noastră nu este doar să obținem rezultate la nivel tehnic, ci și să construim relații la nivel politic. Și avem mult de lucru în față”, a subliniat Maia Sandu.