Maia Sandu respinge acuzațiile lansate către SIS de Moscova: „Sunt false”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile privind bărbatul suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate la Moscova. Șefa statului a subliniat că toate „acuzațiile sunt false”.

„Despre acuzațiile Moscovei lansate astăzi în raport cu Serviciul de Informații și Securitate. Aceste aceste acuzații sunt false, dar riscurile la adresa cetățenilor noștri sunt reale și despre asta am vorbit. În special Ministerul de Externe a prevenit cetățenii noștri că, din păcate, sunt mai multe cazuri când cetățenii noștri sunt arestați, sunt închiși fără ca să existe motive reale pentru aceste acțiuni ale Moscovei.

Vreau doar să le spun cetățenilor că avem ambasadă, servicii consulare și toți cei care au nevoie de sprijin, trebuie sau pot să contacteze colegii noștri de la Moscova. Repet, aceste acuzații sunt false, acuzațiile Federației Ruse în raport cu Serviciul de Informație și Securitate”, a spus Maia Sandu.