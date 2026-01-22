Astăzi au fost efectuate primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești-Chișinau

Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești-Chișinău au fost efectuate astăzi și s-au încheiat cu succes. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Potrivit ministrului, LEA Vulcănești-Chișinău, supranumită „Linia independenței energetice”, a fost finalizată în luna decembrie, iar în perioada următoare urmează să fie finalizate și stațiile electrice Chișinău și Vulcănești.

Linia are o lungime de 157 de kilometri și include peste 500 de piloni, precum și aproximativ 1.500 de kilometri de conductoare. Aceasta asigură o legătură strategică între sudul și centrul țării, prin intersectarea a opt raioane și 35 de localități.

În funcție de regimul de funcționare al sistemului electroenergetic, LEA Vulcănești-Chișinău va putea acoperi peste 50% din consumul de energie în perioadele de consum maxim.

Construcția liniei este realizată de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei și UCIPE – Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică, iar beneficiarul direct al proiectului este Întreprinderea de Stat Moldelectrica.

Lucrările sunt desfășurate în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, inițiativă orientată spre creșterea securității energetice a Republicii Moldova. Proiectul este finanțat de Banca Mondială și are o valoare totală de 61 de milioane de euro, dintre care aproximativ 27 de milioane de euro sunt destinate construcției LEA Vulcănești-Chișinău.