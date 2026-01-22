Ion Ceban a adus FSB-ul în primăria Chișinău! Când va fi anchetat pentru trădare de patrie!?

Primăria Municipiului Chișinău, sub conducerea lui Ion Ceban, pare să fi devenit mai mult decât o simplă instituție administrativă, transformându-se într-o placă turnantă pentru interesele obscure ale Federației Ruse. Informații explozive, provenite din dosare penale, investigații jurnalistice și sentințe judecătorești, conturează un tablou alarmant de trădare de patrie, în care deciziile administrative se împletesc periculos cu agenda serviciilor secrete de la Moscova.

Salarii plătite din „contabilitatea neagră” a Moscovei

Declarațiile martorilor dintr-un dosar penal recent scot la iveală practici șocante în inima administrației locale. Potrivit acestora, bani rusești ar fi fost utilizați pentru achitarea salariilor în interiorul Primăriei Chișinău, sugerând o dependență financiară directă a echipei lui Ion Ceban de surse externe ostile.

Gravitatea situației este amplificată de prezența fizică a unor ofițeri de informații ruși în instituție. Numele lui Iurii Gudilin și Olga Grak apar recurent în declarații și rapoarte. Cei doi, identificați ca ofițeri FSB și sancționați dur de Statele Unite pentru tentative de manipulare a proceselor electorale din Republica Moldova, au fost surprinși anterior intrând nestingheriți în sediul Primăriei, ridicând semne de întrebare legitime despre cine conduce, de fapt, capitala.

Planul Urbanistic General, dictat de afiliații Kremlinului?

Dincolo de prezența fizică a agenților, documentele publice relevă o tentativă de „predare” a planificării strategice a orașului către entități rusești. Primăria Chișinău a semnat un acord de cooperare cu Fondul de investiții RK, o filială a Fundației RosCongress – structură cunoscută pentru afilierea sa directă la Kremlin.

Acest document nu a fost doar o formalitate, ci prevedea clauze ce pun în pericol securitatea națională și autonomia locală: schimbul de informații sensibile și implicarea „partenerilor” ruși în elaborarea documentelor strategice, inclusiv a Planului Urbanistic General (PUG). Astfel, dezvoltarea pe termen lung a Chișinăului risca să fie desenată după hărțile și interesele Moscovei.

Întâlniri conspirative și izolarea internațională

Legăturile primarului cu serviciile secrete rusești par să fie menținute și prin contacte directe. În aprilie 2022, în plin război declanșat de Rusia în Ucraina, Ion Ceban a fost localizat la Sankt Petersburg, într-o discuție cu Nigeat Askerov, identificat ca agent FSB. Această întâlnire ridică întrebări grave despre loialitatea edilului față de statul Republica Moldova.

Consecințele acestor acțiuni nu au întârziat să apară pe plan extern. Ion Ceban a fost deja sancționat prin interdicția de a intra în spațiul Schengen, o măsură extremă luată de partenerii occidentali tocmai din cauza legăturilor sale documentate cu serviciile secrete ruse.

În lumina acestor informații, mandatul lui Ion Ceban nu mai pare a fi doar despre trotuare și parcuri, ci despre riscul transformării Chișinăului într-o enclavă de influență a FSB-ului, sub paravanul administrației locale.