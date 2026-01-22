Ambasadoarea UE: Amenințările hibride rămân grave, dar rezistența Moldovei crește

Ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piorko, a declarat că Moldova continuă să se confrunte cu amenințări hibride, dar instituțiile statului le abordează. Ea a făcut această declarație în cadrul celei de-a 14-a reuniuni a Hub-ului de Securitate al UE (HUB-ului de Securitate al UE), desfășurată la Chișinău.

„Amenințările hibride cu care se confruntă Moldova sunt grave și persistente, dar hotărârea instituțiilor statului și a cetățenilor de a apăra valorile democratice rămâne la fel de puternică”, a declarat diplomatul.

Potrivit acesteia, se acordă o atenție deosebită cooperării dintre autoritățile moldovene, valorificând experiența țărilor UE în asigurarea securității alegerilor, protejarea spațiului informațional și rolul societății civile și al mass-media în aceste procese.

Centrul de Securitate al UE (Centrul de Sprijin al UE pentru Securitate Internă și Gestionarea Frontierelor) este o platformă prin care Uniunea Europeană asistă autoritățile naționale în consolidarea securității interne, gestionarea eficientă a frontierelor și combaterea criminalității transfrontaliere, a migrației ilegale și a altor amenințări la adresa securității.

Conferința este organizată în comun de Ministerul Afacerilor Interne, Comisia Europeană, reprezentată de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne (DG HOME), și Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. Obiectivul principal al reuniunii este schimbul de informații și transpunerea lecțiilor învățate în acțiuni practice concrete.