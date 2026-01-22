Opt ucraineni ascunși într-un camion au încercat să intre ilegal în Moldova

La începutul lunii ianuarie, funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion.

Fapta a fost descoperită în timpul controlului vamal al unui camion care, conform actelor prezentate, transporta marfă din Ucraina spre Republica Moldova. Incidentul a avut loc în postul vamal Palanca, pe sensul de intrare în țară.

La volanul camionului se afla un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani. În urma analizei de risc, mijlocul de transport a fost direcționat către un control suplimentar, cu aplicarea dispozitivului de scanare. Ulterior, șoferul a încercat să transfere persoanele ascunse într-un al doilea camion, condus de un conațional în vârstă de 43 de ani. În camion se aflau deja bunurile personale ale acestora, iar în momentul în care persoanele încercau să se ascundă în cel de-al doilea camion, acțiunea a fost stopată de echipa de control. În urma verificărilor au fost depistați opt bărbați, cetățeni ai Ucrainei.

Investigațiile ulterioare au dus la identificarea unei alte persoane implicate, un cetățean moldovean în vârstă de 29 de ani, care avea rolul de a organiza șederea migranților pe teritoriul Republicii Moldova și tranzitarea acestuia către statele Uniunii Europene.

În urma măsurilor întreprinse și a probatoriului acumulat de instituțiile competente, cei trei cetățeni moldoveni implicați au fost reținuți, iar ulterior plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată, persoanele depistate au solicitat azil în Republica Moldova, conform procedurilor legale în vigoare.

Potrivit informațiilor preliminare, fiecare migrant urma să achite suma de 12.000 de dolari SUA pentru facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat și deplasarea ulterioară. Datele acumulate indică faptul că acțiunea ar fi fost organizată de o grupare criminală transfrontalieră, cu membri activi atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și al Ucrainei.

Acțiunile de urmărire penală continuă sub coordonarea Procuraturii Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și documentării complete a activității infracționale, cu respectarea strictă a principiului prezumției de nevinovăție.