Maia Sandu: Moldova trebuie să atingă 1% din PIB pentru apărare

Republica Moldova trebuie să aloce 1% din PIB pentru apărare, pentru a-și consolida securitatea națională, a declarat președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a subliniat că, deși bugetul apărării a crescut în ultimii ani, acesta rămâne modest în raport cu riscurile actuale și cu nivelul investițiilor altor state.

„În ultimii ani am crescut semnificativ bugetul pentru apărare de la 0,38% din PIB în 2021 la 0,58% din PIB în 2025. Totuși, aceste resurse sunt mici în comparație cu necesitățile și în comparație cu bugetele altor state”, a menționat președinta.

Maia Sandu a precizat că obiectivul de 1% din PIB pentru apărare rămâne necesar, iar până la atingerea acestuia Republica Moldova compensează prin sprijin extern. În ultimii patru ani, țara a beneficiat de asistență nerambursabilă din partea Uniunii Europene, NATO și a mai multor state partenere, fonduri folosite pentru modernizarea Armatei Naționale, inclusiv în domeniile apărării aeriene, combaterii dronelor, securității cibernetice și comunicării strategice.

În contextul dronelor căzute pe teritoriul Republicii Moldova, președinta a spus că Rusia încalcă spațiul aerian național, dar soluțiile nu sunt simple. Potrivit ei, declarațiile de condamnare nu sunt suficiente, fiind necesare investiții în sisteme de apărare.