Cine ar fi „agentul SIS”, reținut de FSB la Moscova: Ar fi fost consilier prezidențial

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-ar fi reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon, suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Serghei Mișin este jurist, doctor în drept și a fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al președintelui Igor Dodon. A fost numit în această funcție prin decret în ianuarie 2019, fiind primul astfel de consilier în istoria Republicii Moldova. Rolul său era să mențină legătura cu organizațiile etnoculturale și să promoveze conviețuirea pașnică între diferitele comunități din țară.

El a activat anterior ca membru al Consiliului Societății Civile pe lângă Președintele Republicii Moldova

FSB susține că bărbatul a intrat în Federația Rusă în decembrie 2025 ca cetățean rus, iar în dispozitivele de comunicare ridicate de la acesta au fost descoperite mesaje schimbate cu un angajat al SIS, corespondență care ar confirma acuzațiile aduse.