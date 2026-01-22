MAE, după ce o dronă a fost depistată în grădina unei case de la Ștefan Vodă: „O încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova”

Ministerul Afacerilor de Externe (MAE) a venit cu o reacție, după ce o dronă de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. „O asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, a precizat instituția.

„În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor Republicii Moldova.

În acest context, Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și va continua toate demersurile necesare pentru protejarea teritoriului său și a populației sale”, se arată în comunicatul Ministerului.